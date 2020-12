Filme de Hermanoteu responderá questões que peça não conseguiu · .

O painel da Warner Bros na CCXP Worlds, exibido neste domingo (6), revelou mais detalhes sobre o aguardado filme de Hermanoteu, adaptação da peça brasileira de comédia que se tornou um hit na internet com gravações de trechos de sua apresentação. Presentes no painel, a equipe responsável pela produção revelou que o longa responderá questões nunca explicadas no teatro.

“Quem viu a peça verá outra coisa no filme”, revelou Welder Rodrigues, um dos idealizadores da companhia de humor Os Melhores do Mundo, responsável pela peça Hermanoteu na Terra de Godah.

“Toda a história de Hermanoteu é para responder muitas perguntas da peça, sendo que a principal é: Por que Hermanoteu não está na Bíblia?”, continuou. “Ele peregrina por vários lugares e encontra diversas personalidades. É um épico.”

Hermanoteu levou anos para chegar aos cinemas depois de se tornar um enorme sucesso na internet. Para Victor Leal, um dos envolvidos na peça, a grande diferença do teatro para as telonas é a possibilidade de acrescentar efeitos visuais.

“A gente foi educado a ver o cinema de forma grandiosa, como uma fantasia. Esses efeitos ajudam a contar nossa história. Ainda queremos fazer o cinema que gostamos, que a gente curte, mas vai ter efeito especial. Vamos ver anjos voando, mas sempre com piadinha”, explicou.

Apesar da possibilidade de usar efeitos, Victor contou que o filme de Hermanoteu foi pouco filmado dentro de um estúdio com a ajuda da famosa tela verde, artifício utilizado atualmente para acrescentar em tela coisas ou personagens que não estão de fato em cena.

“Por incrível que pareça, usamos pouca tela verde. Talvez na cena para recriar o Coliseu, já que não estava dentro do nosso orçamento reconstruí-lo por inteiro. Os cenários são bem realistas, filmamos no deserto do Atacama. São paisagens que vão parecer efeitos, mas realmente não são.”

Além do elenco da peça original, o filme de Hermanoteu promete participações mais do que especiais. Nomes como Milton Gonçalves, Marcos Caruso e Jonas Bloch estão entre os confirmados.

“Formamos um time muito legal de convidados. A história também se passará nos tempos atuais, e eles farão parte deste núcleo. Ficamos muitos felizes com isso”, contou Adriana Nunes, atriz do longa.

Apesar das diferenças quando comparado com a peça original, o longa é descrito pela equipe como uma comédia fora do padrão brasileiro e até tem referências de Ben-Hur (1959), épico vencedor de 11 Oscars, mas “com piadas brasileiras”.

“[O filme] Ficou muito engraçado. O cuidado estético o deixou muito bonito, ficou uma coisa muito realista por causa das locações e dos figurinos. É quase Ben-Hur, mas com nossas piadas. Não é uma comédia de cotidiano, mas é um filme bem elaborado. E chega em uma hora que o Brasil inteiro precisa”, finalizou Victor.