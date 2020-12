Filme de Monster Hunter teve inspiração de Metal Gear Solid

Ainda há um sentimento misto em relação a filmes inspirados em franquias de videogame. Em muitas ocasiões, notamos que certas decisões tomadas nestes filmes não refletem tão bem a essência dos jogos que serviram de base para sua história, mundo e personagens.

Por isso, não é de se estranhar que os fãs de Monster Hunter tenham achado o primeiro trailer do filme baseado na franquia um pouco bizarro. Em vez de focar em algo mais condizente com as histórias que vimos em diversos jogos da série, o filme traz um grupo de militares americanos para a trama.

Entre eles, está a protagonista interpretada por Milla Jovovich, esposa do diretor do filme Paul W.S. Anderson. Os dois já tinham colaborado juntos nos filmes inspirados em Resident Evil, então a experiência com jogos não é uma novidade para eles.

O interessante é que Anderson afirma que a ideia de ter militares jogados no mundo de Monster Hunter veio do próprio jogo. Sendo mais específico, ele mencionou o crossover entre Metal Gear Solid: Peace Walker e o jogo Monster Hunter Freedom Unite ainda em 2010.

O diretor afirmou que isso só abriu as possibilidades do que dava para explorar no filme. Seu foco seria brincar um pouco com o fato de colocarmos tanta fé na tecnologia moderna, algo que obviamente não adiantará muito para os militares do filme.

Como vimos no trailer, ao perceberem que não é possível usar sua confiável tecnologia contra os monstros desse mundo alternativo, os americanos precisam seguir os métodos de luta e ensinamentos dos nativos da região.

Essa é definitivamente uma justificativa interessante e que mostra um genuíno interesse por parte do diretor em trazer uma trama condizente para os fãs de Monster Hunter e aqueles que nunca ouviram falar da franquia. Bem mais intrigante do que uma história genérica qualquer.

E você, acha que esse filme tem chances de dar certo ou será outra decepção de Hollywood com mais um de nossos jogos favoritos?