Filmes para quem gosta da área de exatas

As ciências exatas têm tanta importância na vida da sociedade que já se tornaram tema em várias obras do cinema. Física, química, matemática, estatística, cálculo pararam nas telonas e ainda são assistidos nas telinhas da TV e das plataformas de streaming.

Além da ficção científica, os números e raciocínios lógicos estão presentes nos dramas, nas aventuras e nas biografias, como fios condutores da trama principal da jornada do protagonista ou como pano de fundo da história.

Obras adaptadas a partir de fatos reais, de pessoas que mudaram o mundo a partir das habilidades e da dedicação ao estudo das ciências exatas, são comuns. Há também filmes que adotaram “licenças poéticas” para trabalhar conceitos matemáticos – em nome do roteiro e da emoção do público.

A lista a seguir, traz quatro indicações de filmes para quem ama as ciências exatas.

Rain Man (1988)

Lançado em 1988, Rain Man foi o grande vencedor do Oscar em 1989, com prêmios de melhor filme, melhor direção para Barry Levinson, melhor ator para Dustin Hoffmann e melhor roteiro original.

O jovem executivo Charlie Babbitt (Tom Cruise) descobre que o pai deixou a maior parte da fortuna no testamento para Raymond (Dustin Hoffmann), seu irmão desconhecido, diagnosticado com a síndrome de Savant.

Charlie sequestra Raymond para tentar garantir o acesso à herança, no entanto, não percebe que começou uma jornada para descobrir o significado da fraternidade.

Raymond é capaz de resolver problemas matemáticos com velocidade e precisão, além de ter uma memória incomum. A habilidade deixa o irmão impressionado e aproxima os personagens.

Gênio Indomável (1997)

Este filme de 1997 conquistou dois Oscar na cerimônia de 1998: melhor ator coadjuvante para Robin Williams e de melhor roteiro original para Matt Damon e Ben Affleck.

Aos 20 anos, Will Hunting (Matt Damon) é um jovem que acumula passagens pela polícia, não sabe lidar com as emoções e não tem perspectiva de futuro. Depois de ser preso, recebe a determinação de fazer terapia, mas ele não se adapta a nenhum analista, até encontrar Sean Maguire (Robin Williams).

O catalisador para a mudança de vida e a descoberta da genialidade de Will é a habilidade com a matemática. Funcionário da limpeza de uma universidade de Boston, ele impressiona ao resolver um teorema proposto em uma aula aos universitários.

Moneyball: o homem que mudou o jogo (2011)

O filme inspira-se na temporada de 2002 do time de beisebol norte-americano Oakland Athletics, que disputava a liga nacional nos Estados Unidos. O gerente geral da equipe, Billy Beane (Brad Pitt), com a ajuda de Peter Brand (Jonah Hill), passou a utilizar as estatísticas de desempenho dos jogadores para montar a equipe.

Com os resultados da estratégia baseada na análise, a equipe mudou a forma como o jogo era visto e organizado.

O filme mostra como as estatísticas de cada atleta eram utilizadas e foram critérios para a permanência, a saída e a contratação de nomes para a equipe. A estratégia inovadora passou a ser adotada pelos demais times.

O homem que viu o infinito (2015)

Este filme britânico de 2015 baseia-se na vida do matemático indiano Srinivasa Ramanujan (Dev Patel). Ele nasceu em 1887, em Madras, uma região pobre do país. Autodidata, Ramanujan enviou trabalhos científicos para o matemático Godfrey Harold Hardy (Jeremy Irons).

O longa aborda a relação da amizade, o conflito entre pontos de vista distintos. Assim como a dificuldade de adaptação em uma cultura diferente, a xenofobia e o impacto da Primeira Guerra Mundial.

Srinivasa Ramanujan é um dos mais influentes matemáticos do século XX. Ele criou teorias sobre números e séries infinitas, bem como fórmulas para calcular em alta velocidade os infinitos decimais do número pi. Um século depois, ele ainda influencia a matemática, o desenvolvimento de computadores, a física, a economia e o estudo dos buracos negros.