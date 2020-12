Fim de ano tem briga, assassinato e tragédia nas novelas · .

O ano está quase terminando, mas as novelas que atualmente no ar ainda terão muitas cenas intensas e acontecimentos estarrecedores para fechar 2020. Em Flor do Caribe, uma briga entre Ester (Grazi Massafera) e Dionísio (Sergio Mamberti) terá consequências sérias. Laços de Família e Amor Sem Igual serão marcadas por assassinatos surpreendentes e trágicos.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Íris (Deborah Secco) ficará órfã de mãe numa cena que retratará a violência no Rio de Janeiro.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Íris (Deborah Secco) ficará órfã de mãe numa cena que retratará a violência no Rio de Janeiro. Ela e Ingrid (Lilia Cabral) serão reféns de um bandido num posto de gasolina, e, ao tentar salvar a filha, a mãe levará um tiro no peito e morrerá na hora.

Em Amor Sem Igual, Poderosa (Day Mesquita) ficará órfã de pai ao mesmo tempo em que será acusada de assassiná-lo. Ela se envolverá numa briga com Tobias (Thiago Rodrigues), e Ramiro (Juan Alba) chegará e flagrará os dois. A confusão se intensificará, e o vilão atirará no próprio pai.

Ramiro morrerá no local, e a protagonista, desesperada, fugirá. Assim, Tobias se aproveitará da ingenuidade dela e armará para que ela seja acusada pelo crime.

Já na novela das seis da Globo, a situação de Ester na mansão de Alberto (Igor Rickli) estará cada dia mais insustentável. Nos próximos capítulos, ela terá uma discussão feia com o ex-sogro, em que dirá na cara dele que ele é um nazista. Dionísio passará mal e precisará ser socorrido num hospital.

Em A Força do Querer, o destaque é para Ivana (Carol Duarte), que conhecerá um homem trans e se identificará com vários pontos da história dele. A personagem finalmente começará a entender melhor o que se passa com ela e quem realmente é.

