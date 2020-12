Fim do auxílio emergencial: Caixa vai oferecer empréstimo fácil para beneficiários

A Caixa Econômica Federal disponibilizará, a partir de 2021, um meio mais simples para os beneficiários do auxílio emergencial conseguirem empréstimos.

Para realização do pagamento do auxílio emergencial a Caixa abriu milhões de poupanças digitais para brasileiros. Através da conta digital, o banco pretende lançar uma espécie de microcrédito para o grupo de beneficiários.

A oferta do microcrédito já era discutida pelo banco. Entretanto, a abertura de tantas contas digitais para pagamento do auxílio acabou acelerando o processo. Cerca de 33 milhões de brasileiros não eram clientes da Caixa.

A concessão do microcrédito para trabalhadores que tiveram a conta poupança aberta para recebimento do benefício pode ser uma chance para que milhares possam recorrer a um dinheiro extra.

A Caixa tem a expectativa de manter abertas as poupanças digitais quando tiver terminado o pagamento do auxílio emergencial. A opção deve estar disponível para os brasileiros no primeiro trimestre do ano que vem.

Saiba quantas parcelas do auxílio emergencial ainda vai receber

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

Calendário

Para inscritos no Bolsa Família

NIS final 1 – 10 de dezembro (quinta-feira)

NIS final 2 – 11 de dezembro (sexta-feira)

NIS final 3 – 14 de dezembro (segunda-feira)

NIS final 4 – 15 de dezembro (terça-feira)

NIS final 5 – 16 de dezembro (quarta-feira)

NIS final 6 – 17 de dezembro (quinta-feira)

NIS final 7 – 18 de dezembro (sexta-feira)

NIS final 8 – 21 de dezembro (segunda-feira)

NIS final 9 – 22 de dezembro (terça-feira)

NIS final 0 – 23 de dezembro (quarta-feira)

Para quem não é cadastrado no Bolsa Família