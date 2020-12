Final do Brasileiro Sub-17 é marcada por pancadaria; jogador do Fluminense é atingido por ‘voadora’

O Fluminense bateu o Athletico Paranaense nesta segunda-feira e conquistou o título inédito do Campeonato Brasileiro Sub-17. Porém, o futebol acabou ficando ofuscado, de certa forma, por uma enorme confusão generalizada entre os dois times no fim do jogo.

Em uma confusão iniciada entre dois atletas nos minutos finais, a enorme briga que envolveu jogadores titulares e reservas, além das comissões técnicas protagonizou uma agressão séria. O volante João Gabriel, do Athletico, atingiu o centroavante João Neto com uma voadora bem na face do atleta, ferindo o rosto do jogador carioca por conta das travas metálicas de sua chuteira. O camisa 9 do Tricolor ainda foi agredido quando estava no chão.

Através das redes sociais, o camisa 9 tricolor compartilhou os danos que sofreu por conta da agressão. Sem grandes detalhes, a imagem mostra um pequeno ferimento e uma cicatriz no lado esquerdo da face.

João Neto, do Fluminense, mostra ferimentos sofridos por ‘voadora’ sofrida contra o Athletico-PR (Foto: Reprodução)

Por conta da briga generalizada, a arbitragem registrou nove expulsões de jogadores pelas consequências dos atos na súmula da partida. Do lado do Athletico-PR, João Gabriel, Vinícius Viana, Renan Viana, Vitor do Carmo e Ataíde receberam o cartão vermelho. Enquanto isso, no lado do Fluminense, João Neto, Eduardo Gomes e Metinho Silu também foram expulsos.

O Fluminense venceu o Athletico-PR por 2 a 1 com gols de Matheus Martins e Kayke, enquanto Renan descontou para os donos da casa.