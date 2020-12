Final inédito de Haja Coração? Mariana Ximenes grava cena vestida de noiva · .

Mariana Ximenes e João Baldasserini foram flagrados durante uma gravação na Praia de Grumari, na zona oeste do Rio de Janeiro. Intérpretes do casal Tancinha e Beto de Haja Coração (2016), os atores gravaram cenas de um casamento realizado na areia da praia e debaixo de sol.

Com os personagens vestidos de noivos, o registro confirma as informações recentes de que a reprise da novela de Daniel Ortiz terá um final diferente em sua segunda exibição, com a protagonista trocando de marido: Tancinha, agora, deve terminar com o publicitário.

Remake de Sassaricando (1987), o folhetim manteve o desfecho original da trama de Silvio de Abreu com mocinha ficando com Apolo (Malvino Salvador).

No entanto, semana passada, surgiram as primeiras informações de que o autor usaria a equipe de Salve-se Quem Puder para fazer um final diferente na passagem de bastão para a novela que teve de ser paralisada em março devido à pandemia de coronavírus. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Extra, a Globo optou por essa ação inédita.

Em entrevista ao ., Ortiz já havia dito que tinha escrito cenas de Tancinha terminando com Beto e que o final diferente estava na manga, mas na hora H, porém, prevaleceu o desfecho que o público viu há quatro anos. Eles até gravaram um final juntos na época, mas sem casamento.

Mariana Ximenes e João Baldasserini em gravação

Esse não é o primeiro trabalho de Mariana Ximenes e João Baldasserini na Globo desde o início da pandemia. A atriz esteve na emissora na semana passada para acertar os detalhes da cena de Haja Coração e passou pelos bastidores da novela de época Nos Tempos do Imperador, que é a próxima novela das seis e na qual ela interpreta uma das protagonistas.

Já o ator está no elenco de Salve-se Quem Puder no papel de Zezinho e também anda gravando cenas de seu casamento com Alexia (Deborah Secco), previstas para o encerramento da história, que contará com mais 53 capítulos na sua volta ao ar em 2021.

Outras cenas novas

A reapresentação de Haja Coração também apresentou novas cenas sobre o desaparecimento de Teodora (Grace Gianoukas). Elas foram retiradas do spin-off da trama para o Globoplay.

No seriado derivado do folhetim, o público viu o que aconteceu com a ricaça após o acidente de helicóptero, que não a matou como sua família passou um tempo acreditando. Ela estava em uma ilha deserta com o Tarzan (Guilherme Chelucci) antes de voltar à civilização para atormentar a vida de Aparício (Alexandre Borges).