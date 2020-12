Finalistas, Jojo e Biel colecionam momentos conturbados em A Fazenda 12 · .

Jojo Todynho e Biel estão na melhor fase de sua relação desde que entraram em A Fazenda 12. Os dois vivem um raro momento de paz na reta final do reality rural, mas nem sempre foi assim. Há semanas o cantor tentava se aproximar da funkeira, mas a artista sempre deixou claro que não gostava de algumas atitudes do rival.

Sem trégua, os dois protagonizaram desentendimentos que foram eternizados no arquivo de fogo no feno da 12ª edição do programa da Record. O . separou alguns dos momentos mais tensos entre Jojo e Biel. Confira:

Barraco após punição

Uma das brigas marcantes aconteceu no dia em que os peões tomaram uma punição graças a uma negligência de Biel. A sede foi castigada com o corte da água encanada. Jojo perdeu a linha ao ver o cantor deitado em vez de ir pegar água no poço. Aos berros, a funkeira acordou o músico.

“Senhor Gabriel, levante pra pegar água porque aqui você não tá de hóspede, não”, gritou. Biel levantou e não gostou nada do tom usado por Jojo, que continuou gritando vários palavrões. “Jordana, eu estava dormindo, mano”, reclamou ele.

Jojo não aguentou a bagunça na sede e comprou briga com os peões que estavam dormindo! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6Ipic.twitter.com/k513GyMZCj

— A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2020

Treta durante a votação

A dona do hit Que Tiro Foi Esse? se irritou durante uma das formações de roça. Marcos Mion questionou em quem a cantora iria votar. Irritada, ela mirou em Lucas Strabko, o Cartolouco, e explicou que teve de mudar seu alvo porque Biel tinha fugido para a baia para não ser votado. “Você é um frouxo, você é um cuzão”, gritou a funkeira.

Gente o vídeo da Jojo chamando o Biel de frouxo e de cuzao chegou em 1 milhao de views aqui no twitter, vcs sabiam?#Afazenda12pic.twitter.com/q4FSEXnchD

— tô maluca agr? 52,46% 💥👗 (@bluedani2_) December 11, 2020

Biel preguiçoso

Na noite em que Jojo foi para a roça com Biel e Cartolouco, o assunto da punição causada pelo músico veio à tona novamente. No programa ao vivo, a cantora sugeriu que o funkeiro era uma pessoa preguiçosa. “Você nunca ajuda em nada”, apontou a famosa.

jojo comendo o c* do biel ao vivaço#EliminacaoAFazenda

pic.twitter.com/lYRVJDeiWG

— FΣЯПΛПDΛ ⚡️ (@sccpsince1910) October 9, 2020

Tentativa de aproximação

Durante uma das festas, Biel aproveitou que o clima estava animado para tentar se aproximar de Jojo. O cantor pediu que a funkeira falasse com ele. Porém, ela não demonstrou interesse nenhum em estabelecer uma relação com o rival e ainda ressaltou que não consegue agir com falsidade. “Eu não sou vacilão. 100% eu não sou”, assegurou ele.

#AFazenda12 🚜#FestaAFazenda 🚜

Até que o Biel e a Jojo têm uma “DR” na festa.pic.twitter.com/1pPBseWho3

— HARRY (@HarryVTV) October 17, 2020

Cantor revoltado

Um dos últimos desentendimentos entre Jojo e Biel aconteceu após uma declaração feita pela cantora que irritou bastante o artista. Em uma das votações, a funkeira disse que tinha sido questionada pelo peão se o motivo de não querer assunto com ele tinha a ver com o fato de ele ser um homem branco.

Jojo assumiu que não gostou da pergunta sem sentido do participante e ressaltou que não existe racismo contra pessoas brancas. “Quando não gosta, não gosta, não tem nada a ver com a cor. Aqui não tem cor, não tem idade”, alertou a peoa.