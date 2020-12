Fiorentina confirma que Flamengo exerceu direito de compra de Pedro

O atacante Pedro é, em definitivo, jogador do Flamengo. Após o clube da Gávea oficializar o desejo em contratar o atleta na noite de terça-feira, a Fiorentina, da Itália, confirmou nesta quarta que o Rubro-Negro exerceu a opção de compra do atacante de 23 anos, a qual constava no empréstimo que se encerra em 31 de dezembro. O investimento será de 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões), os quais serão pagos pelo Flamengo em seis parcelas em três anos.

“ACF Fiorentina informa que o Clube de Regatas do Flamengo exerceu o direito de resgate pela compra definitiva do jogador de futebol Pedro Guilherme Abreu dos Santos”, publicou a Fiorentina, em comunicado no Twitter, nesta quarta.

Artilheiro do Flamengo em 2020, com 20 gols, Pedro assinará contrato definitivo com o clube da Gávea por cinco temporadas. O acordo – já encaminhado há algumas semanas – será oficializado pelo clube em breve. Aos 23 anos, o centroavante é observado por Tite, da Seleção Brasileira, e, entre os reforços do Rubro-Negro para a temporada, foi o que deu a melhor resposta.

Até por isso, o clube não mediu esforços para exercer a cláusula estabelecida no contrato de empréstimo com a Fiorentina. Diante dos impactos financeiros causados pela pandemia do coronavírus e as eliminações precoces na Copa Libertadores e Copa do Brasil, a diretoria não deve realizar outros investimentos deste valor para a temporada de 2021. Entre as prioridades, estão a compra de Thiago Maia, do Lille, e a permanência de Diego Alves.

O desejo de Pedro em seguir no Flamengo também teve peso considerável para o final feliz, uma vez que o salário do atleta será readequado à realidade do clube e do futebol brasileiro. Na Fiorentina, os vencimentos eram em euros.