Fiorentina confirma que Flamengo exerceu direito de compra por Pedro

A Fiorentina comunicou nesta quarta-feira que o Flamengo exerceu o direito de compra por Pedro e contratou o atacante em definitivo. O brasileiro estava emprestado ao Rubro-Negro até o fim de 2020.

O negócio, já previsto em contrato, custará 14 milhões de euros (cerca de R$ 87,2 milhões) aos cofres do Flamengo, que pagará em seis parcelas semestrais até 2023.

“A ACF Fiorentina informa que o Clube de Regatas do Flamengo exerceu o direito de resgate pela compra definitiva do jogador de futebol Pedro Guilherme Abreu dos Santos”, publicou o clube italiano nas redes sociais.

📰 I COMUNICATO ACF Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme#Fiorentina pic.twitter.com/guQGd5KPqe — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 9, 2020

Após começo de pouco destaque no Flamengo, o atacante assumiu a titularidade da equipe com o afastamento de Gabigol, lesionado. Em pouco tempo, se tornou o artilheiro do Rubro-Negro no ano, com 20 gols em 39 partidas.