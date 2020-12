Firmino e Salah dão show, Mané encerra jejum, Liverpool faz 7 a 0 no Crystal Palace e joga pressão no Tottenham

Avassalador, o Liverpool segue com tudo na Premier League. Neste sábado (19), os Reds não tomaram conhecimento e golearam o Crystal Palace por 7 a 0 mesmo fora de casa e abriram vantagem na liderança, em partida que marcou o fim do jejum de Sadio Mané nesta temporada, em atuação de destaque de Roberto Firmino.

Com o placar dentro do Selhurst Park, a equipe de Anfield chegou aos 31 pontos na classificação do Campeonato Inglês, pressionando ainda mais o Tottenham, que terá pela frente o Leicester neste domingo (20), em partida que terá transmissão ao vivo e exclusiva na tela da ESPN Brasil, a partir das 11h (de Brasília).

Já o Crystal Palace desperdiça dentro de casa a chance de colar no bloco das vagas às competições europeias. Com a goleada sofrida, o time estaciona nos 18 pontos, e poderá perder a 12ª posição ao fim desta rodada.

O Jogo

Embalado pela vitória diante do Tottenham na última quarta-feira, o time do técnico Jürgen Klopp começou com tudo. Logo aos 3 minutos, Mané recebeu lançamento na área, e foi inteligente para fazer o pivô até a aproximação de Minamino, que ajeitou e bateu forte para abrir o placar.

Mesmo com o gol cedo, quem dominou as ações ofensivas até a metade do primeiro tempo foram os donos da casa, que tiveram boas oportunidades com Milivojevic após saída errada de Alisson, e depois com uma falha de Fabinho no setor defensivo.

Mas uma das regras básicas do futebol diz que ‘quem não faz, toma’. Aos 35 minutos, após bate-rebate no ataque, Firmino conseguiu descolar ótimo passe para Mané, que girou na frente da defesa e bateu forte, no canto, sem chances de defesa para Guaita.

O primeiro tempo não acabaria sem um gol brasileiro. Aos 43 minutos, Robertson achou um verdadeiro passe de cinema para Roberto Firmino, que recebeu dentro da grande área e teve frieza para finalizar para o fundo das redes.

O segundo tempo começou como terminou a primeira: com gol do Liverpool. Abrindo a defesa do Palace com troca rápida de passes, o time de Jürgen Klopp pressionou até encontrar Alexander-Arnold na direta da área. O lateral rolou para a intermediaria, onde achou Henderson. O capitão encheu o pé para ampliar o placar.

Enquanto a equipe de Roy Hodgson tentava juntar forças para ainda pressionar para buscar um gol, o Liverpool seguia um rolo compressor. Após lançamento de Mohamed Salah em velocidade, Firmino comprovou a grande fase vivida pelos Reds e marcou um golaço de cavadinha, na saída do goleiro Guaita.

Esfacelada, a defesa do Palace ainda viu Salah marcar outra vez na Premier League, após assistência de cabeça de Matip em cobrança de escanteio, que o egípcio apenas desviou para o fundo das redes.

O 13º gol do atacante saiu minutos depois. Aos 39 minutos, Salah recebeu na ponta esquerda, ajeitou e mandou uma bomba, marcando um golaço, sem chances para o goleiro Guaita.

Embalado, o Liverpool voltará a campo pela Premier League só no próximo domingo (27), contra o West Bromwich, em Anfield. Já o Palace encara o Aston Villa, sábado (26), no Villa Park.

CRYSTAL PALACE 0 X 7 LIVERPOOL

GOLS: Liverpool: Takumi Minamino (3′) Sadio Mané (35′) Roberto Firmino (44′, 68′) Jordan Henderson (52′) Mohamed Salah (81′, 84′)

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Kouyaté (Tomkins), Cahill e Aanholt; Milivojevic, McArthur (Riedewald), Schlupp e Eze (Batshuayi); Ayew e Zaha

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho e Robertson; Henderson, Wijnaldum (Jones) e Keita; Minamino, Mané (Salah) e Firmino (Oxlade-Chamberlain)

– Sadio Mané encerrou jejum de nove jogos sem marcar pelo Liverpool em todas as competições;

– Crystal Palace chegou a 13 das 14 rodadas disputas nesta Premier League sofrendo gols;

– Liverpool encerrou sequência de com quatro empates e uma derrota como visitante na Premier League;

– Liverpool tem agora sete vitórias consecutivas contra o Crystal Palace na Premier League, sendo seis delas dentro do Selhurst Park;

– Trent Alexander-Arnold chegou à 28ª assistência na carreira pela Premier League;

– Takumi Minamino marcou seu primeiro gol pelo Liverpool no Campeonato Inglês;

– Roberto Firmino chegou ao 5º gol no Selhurst Park contra o Palace;