Fittipaldi é punido por troca de componentes larga de último em Sakhir

Pietro Fittipaldi vai largar do fim do grid em sua estreia pela Fórmula 1, no GP de Sakhir. A Haas excedeu o limite de trocas de dois componentes da unidade de potência do carro durante a temporada.

Com os ajustes feitos de sexta-feira para sábado, Fittipaldi recebeu uma punição de 15 posições. Como nenhum dos outros 19 carros teve mudanças durante a noite, o brasileiro vai largar da última posição.

Pietro estreia na Fórmula 1 substituindo o francês Romain Grosjean, que ainda se recupera de queimaduras na mão oriundas do forte acidente sofrido na volta inicial do GP do Bahrein, na última semana. O brasileiro, que é piloto de testes da Haas desde novembro de 2018, recebeu o chamado.

Por entrar no carro de Romain, o brasileiro também herda as mudanças de componentes que o francês teve ao longo da temporada 2020.

“Foi um dia fantástico e empolgante”, disse Fittipaldi após os treinos livres de sexta-feira, onde ficou em 18º. “Já faz mais de um ano desde a última vez que pilotei um carro de Fórmula 1, mais de oito meses desde a última vez que pilotei qualquer coisa em uma pista. Eu levei o dia dando um passo de cada vez, mantendo o foco e a calma”, seguiu.