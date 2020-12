Fittipaldi vê primeira classificação na F1 “um pouco sofrida” em Sakhir

Pietro Fittipaldi segue vivendo momentos especiais na carreira em Sakhir. O fim de semana de estreia na Fórmula 1 trouxe o primeiro treino classificatório, neste sábado (5). O resultado, entretanto, não foi dos melhores: o brasileiro da Haas teve a pior volta de todas, sendo forçado a largada em 20° e último no GP de Sakhir.

A classificação já estava destinada a ser tumultuada por conta da troca de elementos da unidade de potência, acarretando em perda de posições no grid. Isso levou a Haas a focar em Kevin Magnussen, 16° no grid.

“Foi minha primeira classificação na F1 e é claro que eu estava ansioso para isso”, disse Fittipaldi. “Eu sempre amei classificações porque é quando o carro está melhor, com pneus novos e você pode acelerar de verdade. Sabendo que eu teria a punição no grid, a equipe decidiu que a melhor estratégia seria ajudar o Kevin [Magnussen] na segunda e na terceira tentativa, dando vácuo na reta principal”, seguiu.

Pietro Fittipaldi é estreante na F1 (Foto: Haas)

“Fizemos isso. Claro que eu precisava acertar minha volta depois disso, e foi um pouco sofrido. No fim das contas, foi a melhor coisa para a equipe. Eu já tenho agora a minha primeira classificação e estou ansioso para a corrida”, destacou.

Fittipaldi disputa o GP de Sakhir como substituto de Romain Grosjean. O francês ainda se recupera do acidente horrendo da semana passada, do qual escapou com mãos queimadas – mas vivo.

A pole-position ficou com Valtteri Bottas. O finlandês derrotou George Russell, mas por margem mínima. Max Verstappen completou o top-3, também sonhando com a posição de honra no grid de largada.