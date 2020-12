Fiuk é apontado como confirmado em lista secreta do reality da Globo · .

No ar atualmente como Ruy em A Força do Querer, Fiuk poderá aparecer em dose dupla na Globo a partir de 25 de janeiro, quando estreia o BBB21. O cantor e ator é apontado como nome certo na lista de celebridades do reality show. A emissora, no entanto, ainda mantém sigilo sobre os convidados famosos e anônimos.

A informação sobre Fiuk estar confirmado no Big Brother Brasil é de Leo Dias, colunista do Metrópoles. De acordo com o jornalista, o filho de Fábio Jr. já teria até contratado uma equipe para administrar as redes sociais enquanto estiver confinado.

Essa não seria a primeira vez que Fiuk participaria de um reality da Globo. Em 2018, ele entrou na disputa da Dança dos Famosos e não se deu bem –o desempenho do cantor, inclusive, foi criticado pelo próprio Fausto Silva. Mas três anos antes, ele havia terminado como vice-campeão do Super Chef Celebridades 2015, do Mais Você.

Neste mês, o ator gravou no Rio de Janeiro cenas do filme Quem Matou Antuérpia?, dirigido por Hsu Chien. No longa, ele contracena com a irmã, Cleo, e com o pai, Fábio Jr. –é o primeiro trabalho dos três juntos. Fiuk também apareceu em estúdios de música em dezembro.

O BBB21 será o mais longo de todas as edições já realizadas. Com cem episódios, faz primeira apresentação em 25 de janeiro e vai até 4 de maio. A fórmula será a mesma de 2020, misturando anônimos e famosos. A lista oficial de participantes ainda é sigilosa.

Veja fotos de Fiuk realizando trabalhos neste mês: