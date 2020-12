Flamengo acerta contratações de promessas do Desportivo Brasil com passagens por Seleção de base

O Flamengo acertou as contratações de duas promessas para as categorias de base: o goleiro Gustavo e o lateral-esquerdo José Welinton, ambos de 16 anos e que estavam no Desportivo Brasil, de São Paulo. A dupla já se apresentou ao CT Ninho do Urubu para a realização de testes físicos e deve assinar contrato nesta quarta-feira para reforçar a equipe sub-17 do Rubro-Negro.

A informação foi divulgada pelo portal “Flazoeiro” e confirmada pelo LANCE!. Os dois atletas chegam ao clube carioca por empréstimo de um ano e meio, até julho de 2022. Ao fim desse período, o Flamengo poderá exercer a opção de compra em definitivo por um valor fixado.

Apesar da pouca idade, a dupla acumula convocações para a Seleção Brasileira de base e já tem no currículo um título importante com a Amarelinha: o Sul-Americano Sub-15, disputado no Paraguai, em dezembro de 2019.

Lateral de origem, José Welinton se destaca pela versatilidade e pode atuar também como extremo, meia e até segundo volante. Além de já ter treinado com os profissionais do Desportivo Brasil, o jovem disputou três partidas na última Copa São Paulo de Futebol Júnior.

– É a realização de um sonho de criança. Sempre imaginei o momento de vestir a camisa do Flamengo, é algo que dá muito orgulho a toda a minha família. Eu me preparei muito para chegar até aqui. Agora, vou lutar demais para conquistar meu espaço e honrar o manto – disse José Welinton, em contato com a reportagem do LANCE!.

Agora, o Flamengo corre para ter a dupla à disposição na reta final da Copa do Brasil Sub-17. A data limite de inscrições é 6 de janeiro, dois dias antes do jogo de ida das quartas de final contra o Sport, na Ilha do Retiro. A partida de volta está marcada para 10 de janeiro, na Gávea.

