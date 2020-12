Flamengo assina contrato profissional com joia de 16 anos com multa superior a R$ 300 milhões

Um dos principais destaques do time sub-17 do Flamengo, o meia Fabrício Yan, de 16 anos, assinou, nesta quarta-feira (2), seu primeiro contrato profissional com o clube carioca.

Em acordo válido até dezembro de 2023, a joia tem uma multa rescisória de mais de R$ 300 milhões. O jogador celebrou o acordo assinado e disse estar realizando seu sonho de infância.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“É uma sensação indescritível. Estou realizando o meu sonho de criança e vendo a minha dedicação se transformar em conquista. O Flamengo é a minha casa e sou muito grato por todo o apoio que sempre recebi do clube. É um momento único! Tenho certeza de que o melhor ainda está por vir”, afirmou.

Fabrício Yan é um dos destaques da campanha do clube no Campeonato Brasileiro sub-17, em que a equipe está na semifinal e disputa o jogo decisivo no próximo dia 7 de dezembro, contra o Athletico-PR, valendo vaga na final.

Em junho, o portal Pianeta Milan havia noticiado que o clube rossonero possuía interesse na contratação do jovem atleta e já teria buscado informações sobre seus valores.

Um de seus gols, em abril de 2019, pelo Carioca Sub-15, marcado do meio de campo no empate em 4 a 4 contra o Volta Redonda, viralizou entre torcedores e criou empolgação em cima de sua evolução.