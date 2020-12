Flamengo bate Fluminense e abre vantagem nas quartas do Brasileirão sub-20

No clássico carioca desta segunda do Brasileirão sub-20, foi o Flamengo quem saiu na frente pela ida das quartas de final. A equipe derrotou o rival Fluminense por 3 a 1 e agora pode perder a volta por até um gol de diferença para confirmar a classificação para as semifinais.

Depois de um primeiro tempo bastante estudado, o Tricolor saiu na frente nos minutos finais. Aos 33, John Kennedy recebeu bom lançamento pela esquerda, cortou a marcação e chutou na saída do goleiro, anotando um belo gol na partida. O Rubro-Negro tentou reagir no lance seguinte com uma finalização de Lázaro, mas a bola acabou batendo na trave.

No entanto, o Flamengo conseguiu igualar os marcadores ainda na primeira etapa, aos 42 minutos. Ramon fez cruzamento pelo lado esquerdo e a bola atravessou a área até encontrar Thiaguinho, que mergulhou de cabeça para empatar o clássico.

O Fla voltou melhor no segundo tempo e virou logo aos quatro minutos. Após boa trama pela direita, Matheusinho cruzou para Munir, livre, mandar para as redes e virar a partida. Com o revés, o Fluminense tentou pressionar o rival e ainda teve a expulsão de Lázaro a seu favor, mas Matheusinho marcou de pênalti aos 48 e deu números finais à vitória rubro-negra.