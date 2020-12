Flamengo coloca Lincoln no mercado, recebe oferta do Chipre e aguarda mais propostas

Visando arrecadar dinheiro para comprar o atacante Pedro, que pertence à Fiorentina e está emprestado até o final do ano, o Flamengo colocou o atacante Lincoln no mercado.

Segundo apurou a ESPN, a equipe rubro-negra já autorizou o empresário do atleta, Victor Remiro, a ir ao mercado e trazer ofertas interessantes para o clube e para o jogador.

Até o momento, uma oferta oficial já chegou: o Pafos, do Chipre, sinalizou com pouco mais de R$ 20 milhões por 75% dos direitos do atleta – a informação foi divulgada pelo globoesporte.com e confirmada pela reportagem.

No entanto, o Fla aguarda ainda mais propostas para poder escolher qual será o melhor movimento a fazer no mercado.

A ESPN ainda soube que, há cerca de dois meses, quando Lincoln vivia boa fase, o City Football Group, que comanda o Manchester City e várias outras equipes pelo mundo, mostrou interesse no centroavante.

Lincoln comemora após marcar para o Flamengo sobre o Independiente Del Valle Getty Images

À época, porém, a equipe da Gávea afastou a cobiça dos estrangeiros, apesar do intesse do atleta e de seu agente em aceitar a compra.

Agora, o agente de Lincoln irá entrar em contato novamente com o City Football Group para saber se ainda há vontade em ter o atacante. Uma negociação não está descartada.

Na atual temporada, o jogador de 19 anos, que foi revelado na base rubro-negra, soma 20 partidas e 3 gols marcados.

Vale lembrar que, para comprar Pedro, o Flamengo terá que pagar 12 milhões de euros (R$ 76 milhões) à Fiorentina.

Ainda que haja um acordo para parcelar o valor em seis prestações, o baque nas receitas da temporada exigirá criatividade para quitar a primeira parcela já no primeiro semestre de 2021.