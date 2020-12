Flamengo cresce chance de título após virada histórica, mas projeção deixa São Paulo à frente

O Flamengo venceu de forma inacreditável o Bahia, após ter Gabigol expulso aos 10 minutos, abrir 2 a 0, levar a virada e conseguir o placar de 4 a 3 quase nos acréscimos, mas ainda assim não é o maior favorito ao título brasileiro de 2020.

É o que aponta a projeção do site “FiveThirtyEight”, parceiro da ESPN e especialista em cálculo de estatísticas.

Agora, o Flamengo é apontado com 42% de probabilidade de levantar o caneco da Série A pela segunda temporada consecutiva, 1% acima do último cálculo, na quarta-feira passada (17). No entanto, o São Paulo, líder com cinco pontos acima e um jogo a mais, segue na ponta também no “FiveThirtyEight”, com 44% de chances.

Os dois times monopolizam a disputa pelo Brasileirão, já que os demais clubes com alguma chance de título somam, juntos, 13%. São eles: Atlético-MG (6%), Grêmio (3%), Palmeiras e Internacional (2% cada um). Os outros aparecem com menos de 1% de probabilidade de erguer o caneco.

Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos, que será contra o Grêmio, ainda sem data confirmada, em janeiro. E o time carioca ainda depende de si para ser campeão, já que enfrenta o próprio São Paulo, na última rodada, em 24 de fevereiro, no Morumbi.

Recentemente, ambos se enfrentaram três vezes, com 100% de aproveitamento para o Tricolor: goleada por 4 a 1 no Brasileirão e vitórias por 2 a 1 e 3 a 0 nas quartas de final da Copa do Brasil.

Gerson e Pablo, em Flamengo x São Paulo, no Maracanã, pela Copa do Brasil Gazeta Press

E o rebaixamento?

Se a briga pelo título parece reduzida a dois clubes, o rebaixamento é outra história. Coritiba, com 92%, e Goiás, com 88%, são os mais fortes candidatos à queda, seguidos por Botafogo (74%), Sport (41%) e Vasco (34%).

Ainda aparecem na briga: Bahia (23%), Fortaleza (20%), Athletico-PR e Red Bull Bragantino (9%), Atlético-GO (5%), Corinthians (3%) e Ceará (1%). Os demais são calculados com chance inferior a 1%.