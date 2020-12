Flamengo deve ter dupla ideal da torcida e se apega ao bom retrospecto contra o Botafogo para iniciar arrancada

Depois da eliminação para o Racing na Conmebol Libertadores, o Flamengo tem apenas o Campeonato Brasileiro para salvar a temporada. Daqui para frente, Rogério Ceni terá mais tempo de conhecer o elenco e, enfim, ter o gupo completo nas mãos.

O primeiro adversário será o Botafogo, neste sábado, às 17h, pelo Brasileirão. Foram três dias de treinos antes do clássico. Apesar de chegar pressionado diante do rival, o Flamengo se apega ao retrospecto positivo contra o adversário.

Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e um empate. A última derrota foi no Brasileirão de 2018, com um 2 a 1 para o rival. Se analisarmos os últimos dez jogos entre as equipes, são sete vitórias do lado rubro-negro, um empate e dois triunfos alvinegros.

Além disso, Rogério Ceni conta pela primeira vez com a defesa que a torcida costumeiramente pede nas redes sociais: Rodrigo Caio e Natan. Enquanto o primeiro ficou um bom tempo afastado por lesão, o garoto acabou indo para o banco, sendo preterido por Léo Pereira, Gustavo Henrique e Thuler. No entanto, as atuações irregularidades do trio fizeram Ceni abrir o olho para mudanças. Os dois treinaram juntos e devem iniciar a partida.

Pedro, que não tinha condição de atuar por mais de 30 minutos no meio da semana, deve iniciar o jogo. A expectativa é contar com o atacante por 60 minutos, já que Gabigol é dúvida. De resto, o Flamengo deve ter a base que vem atuando: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Pressionado, Ceni sabe que precisa vencer o Botafogo para, depois disso, ter a semana livre com mais tranquilidade. O Flamengo voltará a atuar apenas contra o Santos, no dia 13 de dezembro. Ou seja, uma semana inteira para o treinador ajustar a equipe rubro-negra. Nas semanas seguintes, ele também terá um intervalo grande entre os jogos.

Apesar de ter feito sucesso com o Fortaleza, Ceni não conseguiu repetir o mesmo quando dirigiu São Paulo e Cruzeiro. Agora, no Flamengo, ele sabe que o título do Brasileirão é a chance de fidelizar um bom trabalho nacionalmente e ganhar respaldo para iniciar a temporada de 2021 pelo time carioca.

O Flamengo está na terceira posição, com 39 pontos. O São Paulo, líder, tem 44, enquanto o Atlético-MG é o segundo com 42. No entanto, o Galo tem um jogo a mais do que cariocas e paulistas.