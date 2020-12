Flamengo divulga lista de relacionados para clássico contra o Botafogo; Gabigol está fora

O Flamengo divulgou na noite desta sexta-feira a lista dos jogadores relacionados para o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado (5). Entre os convocados, uma ausência foi bastante notada: Gabigol.

Com desequilíbrio muscular, o atacante não se recuperou a tempo e teve que ser deixado de fora do clássico. Outras ausências são: Lincoln, Thuler, Noga e Ramon, que foram delegados ao Sub-20.

Quem está confirmado é o centroavante Pedro, que voltou de lesão no segundo tempo contra o Racing, na última quarta-feira. O jogador, que vive grande fase com a camisa do rubro-negro, não teve a titularidade confirmada.

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste sábado no Estádio Nilton Santos, às 17h (horário de Brasília), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ocupa a 3° colocação com 39 pontos, enquanto o Botafogo se encontra na 19° posição com apenas 20 pontos.

