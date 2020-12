Flamengo divulga relacionados para decisão contra o Racing sem Gabigol, mas com Rodrigo Caio e Pedro

O Flamengo encara o Racing, nesta terça-feira, pelo confronto de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores, às 21h30, com transmissão do FOX Sports e tempo real com VÍDEOS de lances e gols no ESPN.com.br. E o clube divulgou os relacionados para o duelo.

Na busca pela clasificação às quartas de final, Rogério Ceni terá alguns retornos para a partida contra os argentinos. As novidades foram Rodrigo Caio e Pedro. No entanto, Gabigol ficou de fora por lesão.

De resto, o Flamengo terá a base que vem jogando com o treinador. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, destaques nos últimos jogos, estão confirmados para o duelo contra os argentinos.

Por conta do 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer garante vaga nas quartas de final da competição sul-americana. O Flamengo avança até com um 0 a 0 no placar.

Um novo empate em 1 a 1 leva a decisão para as penalidades. Derrota ou empate com gols a partir do 2 a 2 garantem os argentinos nas quartas.

Confira os relacionados para a partida contra o Racing pelas oitavas de final da Libertadores. #VamosFlamengo pic.twitter.com/K13jkhxLMz — Flamengo (@Flamengo) December 1, 2020

Não perca essa decisão! Flamengo e Racing, nesta terça-feira, às 21h30, com transmissão do FOX Sports e tempo real em VÍDEOS de lances e gols no ESPN.com.br. Fique ligado!