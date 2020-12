Flamengo e 3,5 famílias seguem longe de acordo 22 meses depois de incêndio no Ninho

Passados 22 meses desde o incêndio no Ninho do Urubu, o Flamengo segue distante de um acordo com três famílias e meia. Os responsáveis por Arthur Vinícius, Christian Esmerio, Pablo Henrique e a mãe de Rykelmo disseram ao blog no UOL de Mauro Cezar Pereira, comentarista dos canais ESPN, que não houve avanço.

A publicação apontou que na última semana a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Janeiro diminuiu a pensão mensal de R$ 10 mil para R$ 5.225,00 por entender que as famílias sem acordos têm advogados e não seria o caso de serem tuteladas por uma ação coletiva da Defensoria e do Ministério Público.

O blog ainda diz que o Flamengo alega que os valores dos acordos são razoáveis, com seis famílias e um pai já tendo aceito, assim como a Defensoria Público ter sido a representante de uma delas.

Além disso, a assessoria de imprensa do Ministério Público do Rio de Janeiro disse a Mauro que não havia novidades e não havia a possibilidade de uma entrevista no momento quanto a informações sobre a denúncia para responsabilizar pessoas pelo ocorrido em fevereiro de 2019.

Vinte e seis garotos estavam no centro de treinamento do Flamengo na madrugada de 8 de fevereiro de 2019, quando um dos alojamentos pegou fogo e fez dez vítimas fatais. Outros três jovens ficaram feridos com gravidade.