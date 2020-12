Flamengo e Corinthians lideram ranking de títulos, que tem equilíbrio entre outros 4 gigantes; São Paulo é o lanterna

No dia 1° de janeiro de 2021, uma nova década começará. O período entre 2011 e 2020 fecha uma sequência de dez anos que foi recheada de glórias, conquistas, mas que foi também de quedas de rendimento, filas e crises econômicas e técnicas para alguns times do Brasil.

Para determinar qual foi o desempenho dos clubes, o ESPN.com.br montou um ranking entre os 20 clubes que estão na Série A, mais o Cruzeiro, com as conquistas mais notáveis dos 21 clubes no período de dez anos. A reportagem levou em conta as conquistas estaduais, nacionais, sul-americanas e intercontinentais.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Entre 2011 e 2020, as equipes que mais comemoram títulos no Brasil foram Corinthians e Flamengo. Em períodos diferentes, os times dominaram o cenário nacional e internacional, cada qual na sua época.

São dez títulos para cada. Porém, é válido destacar que a maior parte dos títulos do clube rubro-negro são estaduais, com cinco taças.

Flamengo comemora título da Libertadores Getty Images

Além da dupla de gigantes, outros quatro times dividem o posto de grandes vencedores da década logo em seguida.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Cruzeiro e Palmeiras, com quatro títulos nacionais de elite cada, também são destaques do ranking, que conta com presença notável de Grêmio e Atlético-MG.

Campeões da Conmebol Libertadores em 2017 e 2013, respectivamente, as duas equipes ainda somam um título de Copa do Brasil e de Recopa Sul-Americana cada, além de estaduais.

Palmeiras comemora o título brasileiro de 2018 Getty Images

É válido destacar também o Santos. Primeiro campeão da Libertadores da atual década, o Peixe ainda conquistou a Recopa. Porém, nos anos seguintes, a equipe ficou apenas com taças estaduais, sem mais títulos de expressão.

Outro que merece um destaque também é o Athletico Paranaense. Após um início de década de pouco sucesso, o Furacão conquistou seu primeiro título sul-americano na temporada 2018, ao levantar a Copa Sul-Americana. De quebra, no ano seguinte, o time paranaense ficou também com a Copa do Brasil tendo eliminado o superFlamengo de Jorge Jesus nas quartas de final.

Em quantidade, dos 21 clubes analisados, o que menos ergueu troféus foi o São Paulo. A equipe do Morumbi teve uma década com pouco a se aproveitar e ficou apenas com o título da Copa Sul-Americana de 2012.

As demais equipes do cenário nacional contabilizam um número alto de taças. Porém, em sua grande maioria, as conquistas são apenas estaduais ou regionais, sem a presença de títulos nacionais, sul-americanos ou intercontinentais.

Veja o ranking abaixo:

Corinthians – 10 títulos – Campeão Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019); Campeão Brasileiro (2011, 2015 e 2017); Conmebol Libertadores (2012); Mundial de Clubes (2012); Recopa Sul-Americana (2013).

Flamengo – 10 títulos – Campeão Carioca (2011, 2014, 2017, 2019 e 2020); Copa do Brasil (2013), Campeão Brasileiro (2019), Conmebol Libertadores (2019); Supercopa do Brasil (2020); Recopa Sul-Americana (2020).

Atlético-MG – 8 títulos – Campeão Mineiro (2012, 2013, 2015, 2017, 2020); Copa do Brasil (2014), Conmebol Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014).

Cruzeiro – 8 títulos – Campeão Mineiro (2011, 2014, 2018, 2019); Copa do Brasil (2017 e 2018), Campeão Brasileiro (2013 e 2014).

Ceará – 8 títulos – Campeão Cearense (2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018); Copa do Nordeste (2015 e 2020).

Athletico-PR – 7 títulos – Campeão Paranaense (2016, 2018, 2019, 2020); Copa Sul-Americana (2018); Copa do Brasil (2019); Levain Cup (2019).

Internacional – 7 títulos – Campeão Gaúcho (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016); Recopa Sul-Americana (2011).

Goiás – 7 títulos – Campeão Goiano (2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018); Campeão Brasileiro Série B (2012).

Grêmio – 6 títulos – Campeão Gaúcho (2018, 2019 e 2020); Copa do Brasil (2016); Conmebol Libertadores (2017); Recopa Sul-Americana (2018);

Santos – 6 títulos – Campeão Paulista (2011, 2012, 2015 e 2016); Conmebol Libertadores (2011); Recopa Sul-Americana (2012).

Palmeiras – 6 títulos – Campeão Paulista (2020); Campeão Brasileiro (2016 e 2018); Copa do Brasil (2012 e 2015); Série B (2013).

Fortaleza – 6 títulos – Campeão Cearense (2015, 2016, 2019 e 2020); Copa do Nordeste (2019); Campeão Brasileiro Série B (2018).

Sport – 4 títulos – Campeão Pernambucano (2014, 2017 e 2019); Copa do Nordeste (2014).

Coritiba – 4 títulos – Campeão Paranaense ( 2011, 2012, 2013 e 2017).

Fluminense – 3 títulos – Campeão Carioca (2012); Campeão Brasileiro (2012); Primeira Liga (2016).

Vasco – 3 títulos – Campeão Carioca (2015 e 2016); Copa do Brasil (2011).

Botafogo – 3 títulos – Campeão Carioca (2013 e 2018); Campeão Brasileiro Série B (2015).

Bragantino – 1 título – Campeão Brasileiro Série B (2019).

São Paulo – 1 título – Campeão da Copa Sul-Americana 2012.