Flamengo e Diego Alves chegam a acordo, e goleiro encaminha renovação por mais uma temporada

Nesta quinta-feira (17), Flamengo e Eduardo Maluf, empresário de Diego Alves, voltaram a se reunir para tratar da renovação do goleiro. Dessa vez, ambos chegaram a um denominador comum e caminharam para ampliação do vínculo por mais um ano. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Ge.

Diego Alves possui contrato até o dia 31 de dezembro. A novela pela extensão do contrato já durava algum tempo. O Flamengo e o jogador não chegavam a um acordo financeiro.

Com a negociação, até então, travada, Diego Alves começou a despertar interesse do futebol europeu. Clubes da Espanha, país onde o jogador passou maior parte da carreira, mostraram interesse.

O Benfica de Jorge Jesus também foi um dos clubes que mostraram querer contar com o experiente goleiro. O treinador e o jogador estiveram juntos nas conquistas da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019.

Desde 2017 no Flamengo, Diego Alves entrou em campo em 157 oportunidades, além de conquistar seis títulos: dois Campeonato Carioca, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Conmebol Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Os Rubro-Negros voltarão a campo no domingo, quando receberão o Bahia às 18h15 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca está na terceira colocação com 45 pontos, oito a menos do que o líder São Paulo, que tem uma partida a mais.