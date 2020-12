Flamengo empata com Fortaleza com pênalti bizarro perdido por Pedro e se complica na busca pela liderança

Em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo foi até o Castelão e não saiu do zero contra o Fortaleza, neste sábado.

O resultado complica por enquanto a busca do Fla pela liderança do Brasileirão. O clube rubro-negro vai aos 49 pontos e fica quatro atrás do líder São Paulo, que ainda joga neste sábado contra o Fluminense.

O Flamengo poderia ter aberto o placar no fim do primeiro tempo. Pedro sofreu um pênalti após ser atrapalhado em uma tentativa de finalização cara a cara com Felipe Alves.

Na cobrança, porém, o artilheiro rubro-negro acabou escorregando e tocou com os dois pés na bola, anulando o que seria um gol, já que a bola havia estufado o fundo das redes, pela regra não permitir dois toques no pênalti.

Na transmissão oficial da partida, deu para ver no replay antes da cobrança que Ronald, do Fortaleza, ficou passando o pé na marca do pênalti para criar um buraco ali. E a “catimba” aparentemente funcionou.

Pedro teve uma ótima chance novamente no segundo tempo, ficando cara a cara com Felipe Alves, mas o goleiro levou a melhor à queima-roupa.

A partida ainda marcou o primeiro reencontro de Rogério Ceni, hoje no Flamengo, com o Fortaleza, time que comandou por dois anos antes de chegar ao rubro-negro, em outubro deste ano.

Fortaleza 0 x 0 Flamengo

GOLS:

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla (João Lucas), Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão (Diego), Gerson, Arrascaeta (Pepê) e Everton Ribeiro (Vitinho); Bruno Henrique e Pedro Técnico: Rogério Ceni

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias (Vazquez), Jackson, Paulão e Carlinhos; Luís, Ronald e João Paulo (Osvaldo); Tinga, David (Wellington Paulista) e Romarinho Técnico: Marcelo Chamusca

– Flamengo tem aproveitamento de 40% em pênaltis em 2020 (10 cobrados, 4 convertidos, excluindo disputas por penalidades)

– Fortaleza entrou em campo tendo vencido só uma das últimas dez partidas (6 derrotas e 3 empates)

– Flamengo teve 60% de posse de bola no 1º tempo

– Flamengo não perde há 7 jogos (4 vitórias e 3 empates)

Classificação

– Flamengo: 3º lugar, com 49 pontos

– Fortaleza: 14º lugar, com 31 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo só em janeiro

Quarta-feira, 06/01, 15h30*, Sport x Fortaleza

Quarta-feira, 06/01, 16h30*, Flamengo x Fluminense

*horário de Brasília