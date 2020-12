Flamengo entra em acordo com Lille, e Thiago Maia seguirá no Ninho até o final de 2021

O Flamengo negociou com o Lille e, após o acerto com o clube francês, Thiago Maia terá o empréstimo estendido por seis meses sem custos adicionais. Logo, o volante tem vínculo com o Rubro-Negro até o final de 2021 e a opção de compra por parte do clube da Gávea será mantida ao fim deste período. A informação inicial foi publicada pelo “Globoesporte” e confirmada pelo LANCE!.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e simule resultados

Thiago Maia chegou ao Flamengo em janeiro deste ano, emprestado pelo Lille até 30 de junho de 2021. Com a lesão no joelho esquerdo (considerada grave e complexa pelo DM do clube) e a cirurgia realizada em 4 de novembro, a previsão de retorno do jogador é para agosto. Desta forma, o volante realizará todo processo de recuperação e poderá voltar a defender o Rubro-Negro.

Ainda de acordo com o “Globoesporte”, o Lille arcará com os salários do jogador durante a recuperação. Assim, com o vínculo estendido por seis meses, o Flamengo manterá os custos iniciais previstos com o jogador. A decisão foi tomada em conjunto pelos clubes e contou com o aval de Thiago Maia, que se adaptou bem e manifestou o desejo de permanecer no Ninho do Urubu.

O contrato de Thiago Maia com o Lille é válido até junho de 2022. Revelado pelo Santos, o meia se destacou entre 2015 e 2017 no Peixe, sendo vendido por 14 milhões de euros em julho de 2017. O empréstimo ao Flamengo, com opção de compra ao fim do período estipulada, faz parte da estratégia do clube francês a fim de rever parte do investimento feito no atleta, hoje com 23 anos.