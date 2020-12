Flamengo envia documento e comunica Fiorentina que vai comprar Pedro; veja detalhes

O Flamengo já comunicou a Fiorentina que exercerá a compra em definitivo de Pedro, que está emprestado até o final de 2020. A informação é de Mauro Cezar Pereira, comentarista dos canais ESPN.

O documento foi enviado na noite de terça-feira. O clube brasileiro pagará os 14 milhões de euros (R$ 86,5 milhões na cotação atual) pela operação de maneira parcelada.

O primeiro pagamento precisa ser feito até março de 2021. Ao todo, serão seis parcelas em aproximadamente três anos. O formato do negócio já estava definido no contrato de empréstimo feito no início deste ano.

O mesmo documento também já contém os termos do contrato de Pedro com o Flamengo. Serão cinco anos de vínculo, com salários mais compatíveis com a realidade brasileira, já que, na Fiorentina, ele recebia em euros.