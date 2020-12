Flamengo inicia semana cheia para treinos e decisiva para contratar Pedro

A semana D. Ou semana P. O elenco profissional se reapresenta nesta segunda-feira à tarde, no Ninho do Urubu, para a primeira de quatro semanas e meia cheias para treinamentos, ou seja, com jogos espaçados. E o clube terá até o dia 10, quinta-feira, para oficializar ao clube italiano que irá exercer a opção de compra do atacante junto à Fiorentina, que o emprestou até o fim deste mês.

Artilheiro do Flamengo no ano, com 20 gols, Pedro é o reforço com melhor desempenho na temporada. Caso o acordo com a Fiorentina seja concretizado, o centroavante de 23 anos assinará por cinco anos com o clube da Gávea.

Pedro retornou ao Flamengo no último sábado, após cerca de três semanas sem vestir rubro-negro por conta de uma lesão. O camisa 21 deve custar 14 milhões de euros, cerca de R$ 87 milhões, aos cofres do Rubro-Negro, que tende a parcelar o valor em até seis vezes num intervalo de três anos – algo já acordado com os italianos – e trabalha com otimismo em relação à contratação, mesmo sem contar com as premiações previstas anteriormente via Copa do Brasil e Libertadores.

O Flamengo também vive imbróglio com Diego Alves, que está em reta final de vínculo, mas Pedro é prioridade por conta do prazo de emergência a expirar esta semana. O sinal é verde, e o negócio deve ser selado sem contratempos.

CURIOSIDADE ENVOLVENDO O CENTROVANTE



Para o próximo jogo, Pedro estará à disposição de Ceni e, com uma semana voltada para treinamentos e com um provável final feliz em sua permanência, tende a estar em melhores condições físicas e psicológicas. O duelo será contra o Santos, no domingo (13), que marcará a 40ª partida do atacante pelo Flamengo na temporada.

E 40, curiosamente, foi o número de jogos da temporada em que Pedro mais havia jogado por um clube: em 2018, ainda pelo Fluminense. Pelo Flamengo, dos 39 até aqui, foi titular em 23 ocasiões. O goleador já tinha manifestado o seu interesse de permanecer no clube carioca.