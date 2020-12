Flamengo mantém confiança e traça plano na briga pelo título do Brasileiro

O decepcionante empate com o Fortaleza, neste sábado, no Castelão, não tirou a confiança do Flamengo em buscar o título do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do São Paulo sobre o Fluminense, a diferença para o líder pulou para sete pontos. O objetivo rubro-negro está traçado: chegar ao confronto direto em condição de dar o bote para ser campeão. Este é o plano de Rogério Ceni no Flamengo.

“Com certeza absoluta acredito no título. Ou não poderia trabalhar no Flamengo. Independentemente da diferença de pontos, vamos seguir acreditando. O nosso objetivo é fazer a diferença diminuir e chegar à última rodada com chance de título”, declarou Rogério Ceni.

O Flamengo tem um jogo a menos em relação ao São Paulo. A partida rubro-negra adiada é contra o Grêmio, em Porto Alegre. O confronto, válido pela 23ª rodada do Brasileiro, será disputado no dia 27 de janeiro.

Já a última rodada do Brasileiro reserva para o Flamengo, justamente, o duelo com o São Paulo, no Morumbi. Ou seja, pode se transformar em uma final. E é lá que o bote rubro-negro pode ser dado.

Flamengo cai para terceiro

Além de ver o São Paulo abrir sete pontos de diferença, o Flamengo caiu uma posição no Brasileiro. O Rubro-Negro perdeu a vice-liderança para o Atlético-MG, que venceu o Coritiba. O Galo também tem 49 pontos, mas leva vantagem por ter uma vitória a mais. O clube carioca tem um jogo a menos em relação ao rival mineiro.

Se fechou 2020 de forma decepcionante, o Flamengo já aponta para 2021 com foco no título brasileiro. O próximo compromisso rubro-negro é contra o Fluminense, no dia 6, no Maracanã.