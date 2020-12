Flamengo mira sequência no Maracanã para seguir na briga pelo título do Brasileirão

O Flamengo está atualmente na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros têm 49 pontos, sete a menos que o líder São Paulo.

No entanto, os flamenguistas podem encostar na ponta nas próximas rodadas. Os rubro-negros terão três jogos no Maracanã dos quatro seguintes. O primeiro desafio é o clássico contra o Fluminense. Depois, o duelo será contra o Ceará, ambos no Maracanã.

O Flamengo viaja no dia 18 de janeiro para enfrentar o Goiás, que está na zona de rebaixamento. Por fim, os cariocas recebem o Palmeiras, mas esta partida pode não acontecer no Maracanã.

Isso porque a Conmebol quer fechar o estádio dias antes da final da Libertadores para prepará-lo. Caso isso se confirme, o Flamengo deverá atuar no Nilton Santos.