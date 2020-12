Flamengo oficializa à Fiorentina que irá exercer opção de compra de Pedro

A permanência de Pedro no Ninho do Urubu está cada vez mais próxima de ser concretizada. Na noite desta terça-feira, 8 de dezembro, o Flamengo enviou um documento à Fiorentina oficializando o desejo de exercer a opção de compra do atacante – cujo empréstimo vai até 31 de dezembro. A informação foi publicada pelo jornalista Mauro Cezar, da ESPN, e confirmada pelo LANCE!.

Conforme já publicado pelo LANCE! no último mês, o desejo do centroavante em permanecer no Ninho do Urubu foi fundamental para o negócio avançar. Diante dos impactos da pandemia do coronavírus e das quedas precoces na Copa do Brasil e da Libertadores, o investimento em Pedro será alto: o clube italiano receberá 14 milhões de euros, cerca de R$ 87 milhões, em seis vezes.

Artilheiro do Flamengo em 2020, com 20 gols, Pedro assinará contrato definitivo com o clube da Gávea por cinco temporadas. Aos 23 anos, o centroavante é observado por Tite, técnico da Seleção Brasileira, e, entre os reforços do Rubro-Negro para a temporada, foi o que deu a melhor resposta.