Flamengo renova com goleiro Hugo Souza, o ‘Neneca’, até fim de 2025

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (3) a renovação de contrato do goleiro Hugo Souza. O vínculo, que antes ia até setembro de 2023, agora vale até dezembro de 2025.

O acerto foi divulgado nas redes sociais do clube no começo da noite. Hugo Souza posou para fotos ao lado do vice-presidente Marcos Braz e do diretor de futebol Bruno Spindel.

Hugo Souza, o “Neneca”, estreou no time principal do Flamengo em 27 de setembro, no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A chance veio por conta da lesão de Diego Alves e do surto de COVID-19, que esfacelou o elenco rubro-negro.

📝✅ Renovou! Nesta tarde, o goleiro Hugo Souza ampliou o vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025. ✍️🔴⚫️ #CRF 📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/YO2AbIHNRI — Flamengo (@Flamengo) December 3, 2020

Desde então, foram 15 partidas, a maioria como titular. Hugo recebeu muitos elogios e ganhou a confiança de diretoria, torcida e comissão técnica, que o apoiaram mesmo após a falha conta o São Paulo, pela Copa do Brasil, quando errou um drible sobre Brenner e perdeu a bola no lance que decidiu a partida.

A última partida de Hugo foi em 14 de novembro, no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO. Desde então, Diego Alves reassumiu a posição e não saiu mais. O atual titular ainda não acertou a renovação do contrato.