Flamengo se movimenta para comprar Pedro

O atacante Pedro tem sido um dos destaques do Flamengo em 2020. Emprestado pela Fiorentina, da Itália, o jogador chegou ao Rubro-Negro em janeiro. Torcedor confesso do clube, o ex-Fluminense não escondeu a felicidade em defender o time do coração.

Entretanto, com o técnico Jorge Jesus, não acumulou muito tempo em campo, mas mesmo assim mostrou o faro de gol quando entrou no time. Na volta do futebol após a paralisação da pandemia, Pedro começou a colocar seu nome na história do Flamengo.

O atacante assumiu a titularidade da equipe com o afastamento de Gabigol por lesão e se tornou fundamental. Em pouco tempo, se tornou o artilheiro do Rubro-Negro no ano, com 20 gols em 39 partidas.

Suas boas atuações chamaram a atenção do técnico Tite e renderam uma convocação para a Seleção Brasileira.

Com o empréstimo a vencer no final de dezembro, o Flamengo precisava informar à Fiorentina a intensão de exercer a opção de compra. Segundo informação do jornalista Mauro Cézar Pereira, o clube notificou os italianos nesta terça-feira.

Os termos do negócio já estão definidos em contrato, e Pedro custará 14 milhões de euros. O pagamento, contudo, não será à vista, mas em seis parcelas semestrais até 2023. Os valores do desembolso de 2021 estão incluídos no orçamento divulgado pelo clube na semana passada. O vínculo será válido por cinco anos.