Flamengo tem mais duas baixas para reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza

O Flamengo terá mudanças para o jogo contra o Fortaleza, neste sábado (26/12), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida marcará o reencontro do técnico Rogério Ceni com a sua ex-equipe.

O clube da Gávea não terá o atacante Michael, que não participou das atividades de campo nesta sexta e o goleiro Diego Alves, que sentiu um desconforto na parte anterior da coxa direita.

Além da dupla, o atacante Gabigol está fora depois de ter sido expulso na vitória de 4 a 3 sobre o Bahia e o lateral Filipe Luís também não jogará por causa de uma suspensão.

O volante Thiago Maia, que sofreu uma lesão no joelho e passou por uma cirurgia, deverá voltar aos gramados em cerca de oito meses.

Por outro lado, Willian Arão, recuperado de lesão na coxa, deverá entrar no time ao lado Renê e Pedro.

Com os desfalques, o Flamengo deverá começar o jogo com: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

O Flamengo é o vice-líder do Brasileiro, com 48 pontos, mas tem um jogo a menos do que o líder São Paulo (53).

Rogério Ceni na partida entre Flamengo e Santos pelo Brasileirão Alexandre Vidal/Flamengo

