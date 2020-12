Flamengo terá sete mudanças em relação ao time que teve atuação de gala contra o Bahia

O Flamengo encara o Bahia, neste domingo, às 18h15, pela 26ª rodada do Brasileirão. No jogo do turno, o time teve uma das melhores exibições com Domènec Torrent na vitória por 5 a 3. Agora sob o comando de Rogério Ceni, a equipe vai muito modificada para o duelo do returno.

Ao todo, sete mudanças devem acontecer para a partida do Maracanã. Começando pelo gol. Atualmente como quarto goleiro, Gabriel Batista foi o titular no duelo em Salvador. De contrato renovado, Diego Alves será o responsável para proteger a meta rubro-negra.

Na linha de defesa, Isla e Rodrigo Caio seguem à disposição e serão titulares. Por outro lado, Renê dará lugar a Filipe Luís. Titular no jogo do turno, Léo Pereira será banco, com Natan e Gustavo Henrique como os mais cotados para jogar com Rodrigo Caio.

No meio-campo, a dupla de volantes será totalmente diferente. Gerson não foi convocado por Dome para o duelo em Salvador, com Arão e Thiago Maia iniciando. Como os dois estão lesionados, Gerson terá João Gomes como parceiro no setor. O garoto é uma das boas notícias de Ceni, já que apareceu em momento delicado do time e conseguiu render.

Gabigol comemorando com o goleiro Diego Alves o gol marcado contra o Santos pelo Brasileirão Alexandre Vidal/Flamengo

A trinca de meias na vitória por 5 a 3 foi formada por Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro Rocha. Destes, apenas o último não vai entrar em campo. Pedro Rocha teve boa atuação em Salvador, mas sofreu com lesões. Fora dos planos da diretoria, o camisa 32 não foi relacionado e vai retornar ao Spartak Moscou. Bruno Henrique será o titular.

Na frente, Pedro, que anotou dois gols na partida de Salvador, deve começar no banco depois do retorno de Gabigol. O camisa 9 ficou ausente por um tempo, mas voltou marcando duas vezes na vitória por 4 a 1 sobre o Santos.

Provável Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.