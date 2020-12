Flamengo vê distância para o São Paulo aumentar e agora não depende só de si para ser campeão brasileiro; veja contas

Neste sábado (26) os resultados não foram nada favoráveis para o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Além do empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, o Rubro-Negro ainda viu o São Paulo vencer o Fluminense por 2 a 1 em pleno Maracanã e aumentar para sete pontos a sua vantagem na liderança da competição.

Com isso, o clube carioca agora não depende só de si mesmo se quiser faturar mais um título da competição, repetindo o feito do ano passado. Como a vantagem do Tricolor Paulista subiu para sete, os resultados do Fla não bastam para que essa vantagem do rival na disputa pelo caneco diminua.

O Rubro-Negro tem duelo atrasado contra o Grêmio, pela 23ª rodada, no dia 27 de janeiro, em Porto Alegre, e ainda confronto direto contra o São Paulo, na última rodada do Brasileirão, em fevereiro, o que contabiliza 6 pontos em jogo para os cariocas. Entretanto, com o tropeço em Fortaleza, nem mesmo se vencer essas duas partidas a equipe consegue abater a diferença atual de pontos para os atuais líderes.

Se tivesse vencido o Leão do Pici, a diferença para o São Paulo ainda se manteria em cinco pontos, cenário muito mais favorável para os cariocas, que dependeriam apenas de si mesmo para serem campeões, já que o Tricolor Paulista não tem mais jogos atrasados por fazer.

Para sonhar com o título, o clube da Gávea tem que fazer o seu dever de casa e ainda torcer para que o São Paulo perca pontos nas rodadas que ainda restam. Para além disso, o Atlético-MG roubou a vice-liderança e tem uma vitória a mais, primeiro critério de desempate, já que o Galo também tem 49 pontos.

Confira abaixo os próximos jogos de Flamengo e São Paulo no Brasileirão:

28ª rodada: Flamengo x Fluminense / Red Bull Bragantino x São Paulo

29ª rodada: Flamengo x Ceará / São Paulo x Santos

30ª rodada: Goiás x Flamengo / Athletico-PR x São Paulo

31ª rodada: Flamengo x Palmeiras / São Paulo x Internacional

32ª rodada: Athletico-PR x Flamengo / São Paulo x Coritiba

23ª rodada: Grêmio x Flamengo

33ª rodada: Sport x Flamengo / Atlético-GO x São Paulo

34ª rodada: Flamengo x Vasco / São Paulo x Palmeiras

35ª rodada: Red Bull Bragantino x Flamengo / São Paulo x Ceará

36ª rodada: Flamengo x Corinthians / Grêmio x São Paulo

37ª rodada: Flamengo x Internacional / Botafogo x São Paulo

38ª rodada: São Paulo x Flamengo.