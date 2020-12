Flamengo x Bahia; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Flamengo e Bahia duelarão pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, mais precisamente a partir das 18h15, no Maracanã. No embate do primeiro turno, a partida contou com nada mais nada menos que oito gols e foi vencida pelo lado rubro-negro por 5 a 3.

Para este jogo, Rogério Ceni, em busca do topo, terá a volta de Diego Ribas, mas ainda não as de Willian Arão e Thiago Maia (este ainda distante do retorno). Já da parte dos visitantes, que não vencem há seis jogos na temporada, Mano Menezes é a baixa mais significativa, uma vez que o treinador não poderá reencontrar o ex-clube por conta de suspensão via STJD.

Confira mais informações da partida:

FLAMENGO X BAHIA – 26ª RODADA DO BRASILEIRO

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 20 de dezembro de 2020, às 18h15

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP)

Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro



Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalques: Thiago Maia e Willian Arão (lesionados)

Suspensos: –

Pendurados: Rogério Ceni, Filipe Luis, João Gomes, Isla, Gerson, Vitinho, João Lucas e Gabigol.

BAHIA (Técnico: Mano Menezes)

Douglas, Ernando, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Edson e Ramon; Índio Ramirez, Élber e Gilberto.

Desfalque: Ronaldo (força contratual)

Suspenso: Mano Menezes

Pendurados: Gregore, Clayson, Edson, Rodriguinho, Juninho, Marco Antonio e Clayson.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam em vitória do Flamengo, 20%, em triunfo do Bahia. O restante, 10%, apostam em empate.