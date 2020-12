Flamengo x Racing: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Flamengo está a pouco mais de 24 horas para decidir o seu futuro na briga pela defesa do título da Libertadores. O rival será o Racing, com quem empatou em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da competição. Agora, o duelo da volta será realizado no Maracanã, com a bola a rolar a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

O vencedor do confronto da próxima noite será adversário de Boca Juniors ou Internacional nas quartas de final. E o Flamengo, que deve contar com as voltas de Gabigol, Isla e Pedro, mas ainda tem Gabigol e Diego como dúvidas, joga por um empate sem gols para avançar às quartas.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Racing (ARG):

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 1º de dezembro de 2020, às 21h30

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann e Claudio Urrutia (CHI)

Árbitro de vídeo: Julio Bascuñán (CHI)

Onde ver: SBT, Fox Sports e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Vitinho).

Suspensos: Thuler e Natan.

Pendurados: Ninguém.

Desfalques: Thiago Maia (lesionado) e Gabriel Barbosa (desequilíbrio muscular – dúvida).

RACING (Técnico: Sebástian Beccacece)

​Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Matías Rojas, Leonel Miranda, Héctor Fértoli; Nicolás Reniero e Lisandro López.

Suspensos: –

Pendurados: –

Desfalques: Augusto Solari, Darío Cvitanich (lesionados) e Cristaldo (Covid-19).

PALPITES: Na redação do LANCE!, 65% dos votos foram na classificação do Flamengo, enquanto o Racing recebeu 35%.