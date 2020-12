Flash Player recebe última atualização antes de ser encerrado

A Adobe lançou nesta terça-feira (8) a última atualização da história do Flash Player. O plugin teve uma nova versão liberada com a exceção da China continental, que opera a partir de outra versão da ferramenta.

Nas notas que detalham as novidades, há também uma mensagem de despedida da desenvolvedora.

“Nós gostaríamos de aproveitar o momento para agradecer a todos os nossos clientes e desenvolvedores que usaram e criaram conteúdos incríveis no Flash Player pelas últimas duas décadas. Estamos orgulhosos pelo Flash ter um papel tão crucial em evoluir o conteúdo web entre animação, interatividade, áudio e vídeo. Estamos ansiosos para ajudar a conduzir a próxima era de experiências digitais”, diz o recado.

É o fim

O Flash Player será descontinuado oficialmente em 31 de dezembro de 2020, com a Adobe bloqueando conteúdos em Flash e recomendando que todos os usuários desinstalem a ferramenta para evitar eventuais invasões futuras usando o aplicativo sem suporte. Para celebrar a aposentadoria dessa tecnologia tão importante, o TecMundo já contou a história do Flash em nosso canal no YouTube.

O Flash Player foi lançado pela primeira vez em 1996 para permitir a reprodução de conteúdos em Flash. A tecnologia começou independente e, antes da Adobe, foi propriedade da Macromedia.