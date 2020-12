Floresta vence Itabaiana e constrói vantagem no mata-mata da Série D

Neste sábado teve início a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, agora em formato mata-mata. Em partida válida pelo confronto de ida, o Floresta recebeu a equipe do Itabaiana, no Castelão, e abriu vantagem no duelo com o placar de 2 a 1.

O time da casa construiu o placar ainda na primeira etapa de jogo. O dois a zero no placar veio primeiro com Flávio Torres e, no minutos finais, Jô ampliou. O Itabaiana conseguiu diminuir em cobrança de pênalti, com Birungueta, mas ficou por aí.

A partida de volta, no Etelvino Mendonça, acontece no próximo sábado, às 15h. O Tremendão vai precisar reverter o resultado no agregado para conseguir avançar e a vitória mínima por um gol de diferença é suficiente. O vencedor do duelo avança para a fase de oitavas.

Confira outros resultados deste sábado:

Alagoinhas 1 x 1 Goiânia

SE Juventude 1 x 1 Bragantino-PA

Cascavel 1 x 0 Novorizontino

Caxias 1 x 0 Mirassol

Marcílio Dias 0 x 0 Ferroviária