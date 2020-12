Flu recebe dois dias de gols e inicia na segunda a preparação para pegar o São Paulo

O elenco do Fluminense ganhou o sábado e o domingo de folga, mas se reapresenta nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho. A semana será de preparação para o duelo contra o líder São Paulo, em busca da primeira vitória sob o comando de Marcão.

A zaga preocupa o treinador para a sequência de três jogos complicados pelo Campeonato Brasileiro. Na luta para entrar no G-6, além do São Paulo, o Tricolor vai encarar Flamengo e Corinthians nas duas rodadas seguintes.

Marcão não contará com Digão, que deixou o clube, e com o titular Luccas Claro, entregue ao departamento médico. Com uma lesão muscular, Claro ainda não tem previsão de retorno e vai fazer falta. O jogador lidera as estatísticas do Brasileirão como o zagueiro que mais tempo precisa para sofrer um drible.

A zaga Tricolor terá então Nino e Matheus Ferraz entre os onze, mas para o banco, Marcão vai recorrer à base. Luan Freitas (19), Higor (21) e Frazan (24) são as opções do treinador.

Marcão, entretanto, também contará com reforços neste sábado. Após cumprir suspensão, Wellington Silva e Yago retornam ao time, e Luiz Henrique e Calegari voltam da Seleção Brasileira sub-20.