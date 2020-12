Fluminense acerta renovação de Hudson até o final do Brasileirão

Não falta mais ninguém. O Fluminense acertou na última semana a renovação de contrato do volante Hudson, o único no elenco atual que tinha vínculo até o fim deste mês. Com isso, o clube garante a permanência do jogador pelo menos até fevereiro, quando se encerra a temporada do Campeonato Brasileiro.

O novo contrato já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Essa renovação era considerada protocolar entre os clubes, já que o jogador não poderia atuar pelo São Paulo caso retornasse. Entretanto, o Flu agora conversa para ter o volante até o fim de 2021.

Essa negociação é um pouco mais complicada, já que o contrato de Hudson com o São Paulo vai exatamente até dezembro do ano que vem. Caso ele não retorne ao Tricolor paulista, há a opção de um novo empréstimo até o fim do vínculo, uma renovação para não perder o jogador de graça ou a rescisão em definitivo para que o atleta fique no Rio de Janeiro. Entretanto, Hudson tem um salário alto e o Fluminense arca com apenas uma parte, cerca de 75%. Portanto, para que ele fique, o Flu precisaria sentar para debater valores.

Hudson tem 35 jogos nesta temporada e um gol marcado.