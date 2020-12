Fluminense anuncia saída de Odair Hellmann do comando do clube; Marcão será substituto

Depois da notícia de que Odair Hellmann havia aceitado oferta do futebol árabe para deixar o Fluminense, nesta segunda-feira (7), o clube carioca confirmou a saída do treinador e de seu assistente Maurício Dulac para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Em nota oficial, o Tricolor das Laranjeiras também confirmou que Marcão, técnico do sub-23 e auxiliar técnico permanente da equipe profissional, assumirá o comando técnico da equipe até o final da temporada.

A decisão do comandante em aceitar a oferta foi divulgada primeiramente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo ESPN.com.br, que apurou também que o valor mensal que o treinador vai receber, caso feche, será de cerca de R$ 600 mil, quase três vezes maior que o pago a ele pelo time carioca.

Valorizado desde a boa temporada com o Internacional em 2019, ele recebia sondagens do exterior desde então. No começo do ano, o ‘mundo árabe’ tentou tirar Odair do Fluminense, mas o treinador recuou e preferiu continuar no Brasil.

Clube e técnico chegaram a iniciar as conversas para uma renovação do vínculo que iria até dezembro. A intenção do time era manter o profissional até o fim de 2021, mas o próprio treinador pediu para adiar as conversas.

Ao todo, são 50 jogos comandando o Fluminense, com 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas: um aproveitamento de 56%.

O Fluminense faz uma boa campanha no Brasileirão e ocupa a 5ª colocação da tabela. Nas outras competições, ele foi vice-campeão carioca, deixou a Sul-Americana na 1ª fase e caiu na quarta fase da Copa do Brasil.

Odair Hellmann durante coletiva do Fluminense após final do Carioca MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Leia abaixo a nota de despedida de Odair Hellmann

“Com o mesmo respeito e atenção a mim dirigidos nos últimos 12 meses, venho através desta comunicar de forma oficial minha despedida do Fluminense Football Club.

Diante da formalização de irrecusável proposta do Al Wasl SC (Dubai, Emirados Árabes Unidos), comuniquei à diretoria do FFC, com a qual sempre travei o melhor diálogo, que respondi positivamente ao convite para assumir o comando técnico da equipe árabe. Em decisão de caráter pessoal, resolvi iniciar um novo desafio e um novo projeto de carreira e de vida.

Após 50 jogos completados em meio a uma temporada absolutamente atípica no futebol mundial, deixo o Fluminense com o sentimento de gratidão e a sensação de ter cumprido com o meu dever. Gratidão por encontrar as portas abertas, vinte anos após minha passagem como atleta, para o retorno como treinador. Dever cumprido por ter entregue todos os dias o meu melhor, com muita dedicação e trabalho. Nas figuras do presidente Mário Bittencourt e do diretor Paulo Angioni, externo o meu sincero e profundo agradecimento ao clube pela estrutura e condições oferecidas, bem como o esforço na tentativa da minha permanência. Faço questão de agradecer também a todo corpo técnico, atletas, colegas, funcionários e colaboradores do FFC. Por todo suporte, convívio e carinho neste um ano juntos, muito obrigado.

Por fim, o meu obrigado de coração aos torcedores do Fluminense que deram um voto de confiança ao meu trabalho desde o início e que ficarão marcados na minha história de vida. Saio orgulhoso por poder ter feito parte deste clube gigante e de história fantástica. Como todos vocês, serei sempre um tricolor de coração!”

Saudações tricolores,

Odair Hellmann

Rio de Janeiro, Brasil, 7 de dezembro de 2020.