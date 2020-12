Fluminense confirma saída de Odair Hellmann, e Marcão assume a equipe até o fim da temporada

O que já era esperado se tornou oficial: Odair Hellmann não é mais o técnico do Fluminense. Na tarde desta segunda-feira, o Tricolor anunciou que o treinador de 43 anos aceitou uma proposta do exterior e deixará o comando da equipe após onze meses. O destino de Odair – e do auxiliar Maurício Dulac – será o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Ainda na nota oficial, o Fluminense informou que Marcão, técnico do time Sub-23, assumirá a equipe profissional até o fim da temporada, que se encerra em fevereiro de 2021. Atualmente o Tricolor está na 5ª colocação do Brasileirão, com 39 pontos, e está dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Odair deixa o Fluminense após 50 partidas e com um aproveitamento de 56%. No total, foram 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Apesar das eliminações precoces na Sul-Americana (1ª fase) e na Copa do Brasil (4ª fase), o treinador foi vice-campeão carioca, conquistando a Taça Rio, e fazia boa campanha no Campeonato Brasileiro.

Confira a nota do Fluminense:

“Odair Hellmann não é mais técnico do Fluminense. O treinador comunicou à diretoria que aceitou uma proposta de um clube de fora do Brasil e deixou o comando do Tricolor. O auxiliar técnico permanente, Marcão, assume o comando técnico do Futebol Profissional até o final da temporada. Maurício Dulac, auxiliar de Odair, também deixa o clube.

Em 50 jogos no comando do Fluminense, Odair teve 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com 56% de aproveitamento. O time marcou 75 gols e sofreu 47. Sob seu comando, o Tricolor conquistou a Taça Rio.

O Fluminense agradece o trabalho realizado por Odair Hellmann e Maurício Dulac a frente da equipe e lhes deseja sucesso em suas carreiras”