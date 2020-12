Fluminense faz sondagem por Nico López, do Tigres

O Fluminense perdeu Evanílson e pode ver Marcos Paulo deixar o clube no final da temporada. Por isso, a diretoria já começou a procurar reforços.

O nome especulado é o do uruguaio Nico López. O ex-atacante do internacional está atualmente no Tigres-MEX, mas tem intenção de voltar ao Brasil.

O Fluminense tem a concorrência do São Paulo, que estaria a frente na busca pelo jogador. Os paulistas já teriam iniciado conversas com os representantes de Nico López.

Para piorar, um dos trunfos para convencer Nico López a acertar com o Fluminense seria a presença do técnico Odair Hellmann. Só que o treinador deixou o clube nesta semana.

O Fluminense busca recursos para fechar o ano sem dever salários ao elenco. Só que a diretoria ainda deve um mês e alguns outros de direitos de imagem. Por isso, a tendência é a de dificuldade em convencer reforços de peso para 2021.