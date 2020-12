Fluminense lamenta morte de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e torcedor do clube

O Fluminense usou as redes sociais para prestar condolências pela morte do cantor Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, que faleceu nesta segunda-feira vítima de complicações da covid-19.

O Fluminense lamenta profundamente o falecimento de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e Tricolor de coração. Desejamos muita força a familiares e amigos. pic.twitter.com/XTTgNf8HXX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 15, 2020

“O Fluminense lamenta profundamente o falecimento de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e Tricolor de coração. Desejamos muita força a familiares e amigos”, escreveu o clube pelo Twitter.

O cantor tinha 68 anos e já enfrentava outros problemas de saúde, como um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Ele faleceu no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.