Fluminense paga salários de outubro e novembro e quita débitos da CLT

O Fluminense tem sofrido com os problemas financeiros nesta temporada. No entanto, a diretoria tem corrido atrás para não ficar em débito com funcionários e elenco.

Nesta quarta-feira, os dirigentes tricolores conseguiram cumprir uma das metas. Os salários de outubro e novembro foram pagos, deixando os débitos da CLT quitados em 2020.

No entanto, o Fluminense ainda deve para parte do elenco direitos de imagem, que estão atrasados desde agosto. Só que os dirigentes fizeram um novo acordo com os jogadores que recebem este tipo de vencimento para quitá-los até março.

Com o pagamento dos salários, o Fluminense não precisará pagar as porcentagens que foram debitadas dos vencimentos de março, maio e junho. Os três meses não foram pagos de forma integral por conta da quarentena pela covid-19.

Dentro de campo, os tricolores se preparam para o confronto contra o São Paulo, neste sábado, no Maracanã.