Fluminense passa confiança e apoia o trabalho de Marcão

Marcão ainda não conseguiu vencer à frente do Fluminense, desde que assumiu o comando do time após a ida de Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. O retrospecto aponta um empate (com Vasco) e duas derrotas (para Atlético-GO e São Paulo). O elenco tricolor faz questão de apoiar o trabalho do treinador. Nesta segunda-feira, Yago Felipe demonstrou confiança em Marcão.

“Ele conhece muito bem o clube, é um ídolo. Tem a confiança não só da diretoria, mas de todos os jogadores. Acreditamos muito no trabalho do Marcão. Infelizmente, deixamos escapar algumas situações e não tivemos resultados positivos. Mas todos têm a mesma ideia para voltarmos a vencer. Isso vai trazer confiança para todos. Estamos focados para já no Fla-Flu vencer”, declarou Yago Felipe.

O volante, na coletiva no CT Carlos Castilho, também fez um balanço do ano do Fluminense, em que o time sofreu com eliminação precoce na Sul-Americana e decepção na Copa do Brasil. Yago Felipe foca em buscar a vaga para a Libertadores.

“Olhando para o que foi o ano, procuro ver com bons olhos. Em todas as situações adversas que tivemos na temporada, demos respostas positivas e nos fechamos. Conseguimos nos recuperar após as eliminações. Temos tudo para fechar a temporada nesse ano atípico da melhor forma possível. Vamos em busca disso. É bom abrir mais vagas no Brasileiro, mas, caso não aconteça, vamos fazer de tudo para estarmos próximos e não precisar de um futuro campeão. Vamos fazer nosso melhor, buscar os pontos para ir direto para a Libertadores”, acrescentou.

Fluminense tem clássico pela frente

Com a derrota para o São Paulo, no sábado, o Fluminense viu a diferença aumentar para o bloco que garante vaga na Libertadores de 2021. O Tricolor está na sétima colocação, com 40 pontos, quatro a menos do que o Palmeiras, sexto colocado.

O Fluminense volta a campo no dia 6 de janeiro e terá um clássico pela frente: vai enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.