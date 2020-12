Fluminense perderá técnico Odair Hellmann para o futebol árabe

O Fluminense foi surpreendido com uma bomba nesta segunda-feira. Segundo o portal GloboEsporte.com, o técnico Odair Hellmann irá aceitar uma proposta do futebol árabe. Seu destino será o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

A notícia chega em um bom momento do Tricolor na temporada, em que o time disputa uma vaga na Libertadores em 2021. Além disso, o Flu tem pela frente o clássico contra o Vasco, no domingo.

Nem o clube nem o treinador se manifestaram oficialmente sobre o assunto. Entretanto, segundo o repórter Victor Lessa, da Rádio Globo, os jogadores e a diretoria já teriam sido informados da saída do treinador.

Odair assumiu o comando do time no início deste ano e colecionou alguns fracassos, como a derrota na final do Carioca e as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Contudo, o time tem feito uma boa campanha no Brasileiro e ocupa o 5º lugar na tabela.

Esta não é a primeira vez que o treinador é sondado por equipes do futebol árabe este ano, mas desta vez foi seduzido pelas cifras. Segundo o GloboEsporte.com, Odair receberá quase 11 milhões de reais em 18 meses de contrato.